У Тимошенко не тронут РосУкрЭнерго, если Газпром будет против

Ликвидация компании “РосУкрЭнерго” как газового посредника между Украиной и Россией является стратегическим вопросом, который может быть решен в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

Главным результатом переговоров, проведенных вчера в Москве, А.ТУРЧИНОВ назвал договоренность о том, что расчеты за газ, потребленный Украиной в прошлом году, будут вестись по ценам 2007 года, а цена за газ в 2008 году подтверждена в размере 179,5 долларов.

Отвечая на вопрос, когда могут быть созданы совместные предприятия НАК “Нафтогаз Украины” и “Газпромом” вместо “РосУкрЭнерго” и "УкрГаз-Энерго", А.ТУРЧИНОВ сказал: “Это стратегический вопрос по ликвидации посредников. Первый этап – ликвидация “УкрГаз-Энерго”, второй этап – “РосУкрЭнерго”. Это серьезный шаг, и тут взаимопонимание между Украиной и Россией носит стратегический характер, и это принципиально, чтобы построить прозрачный и честный рынок”.

Он также сообщил, что в ходе переговоров российская сторона высказала заинтересованность в совместных проектах с НАК “Нафтогаз Украины” по экспорту газа. “Они предложили создать схему без посредников. Этот вопрос требует технического обоснования и доработки», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

На вопрос о том, можно ли надеяться на создание СП и уход с рынка “РосУкрЭнерго” уже в 2009 году, А.ТУРЧИНОВ ответил: “Я думаю, это может быть в этом году. Без согласия российской стороны менять контракты невозможно. Когда “Газпром” будет готов переформатировать контракты, начиная с марта, мы будем это лишь поддерживать. Когда “Газпром” скажет, что надо оставлять до конца года контракты, где фигурировала “РосУкрЭнерго” – это их решение. Для нас важна ценовая позиция. Мы ее сохраним”.

А.ТУРЧИНОВ также подчеркнул, что для Украины принципиальная позиция заключается в том, что цена на газ повышаться не будет. “Для потребителей не важна технология получения газа. Главное, чтобы цена не зависела, скажем, от погодных условий”, - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Относительно того, насколько актуален на сегодняшний день вопрос пересмотра тарифов на транзит газа по территории Украины, А.ТУРЧИНОВ сказал: “Вопросы должны решаться в комплексе. Безусловно, вопросы цен на транзит и цен на газ не могут рассматриваться в разных плоскостях. Мы фиксируем цены на текущий год, и я не думаю, что мы будем играть в одностороннем порядке. Мы согласовываем цены и начинаем пересматривать все позиции”. Он отметил, что Украина не против перехода на рыночные цены на газ, однако при этом шаги должны быть сделаны с обеих сторон. “Рыночные цены и на газ, и на транзит – это будет правильно и честно», - сказал он.

Относительно того, можно ли ожидать перехода на рыночные цены на газ раньше 2011 года, А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что этот вопрос “не фиксировался” в ходе переговоров. “Технология перехода на рыночные цены – это вопрос двусторонних отношений, и он не может рассматриваться в одностороннем порядке: кто-то в одностороннем порядке повышает цену на одно, кто-то - на другое. Это вопрос переговорного процесса”, - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ, добавив: «В нашей жизни ничего нельзя исключать, но в любом случае, весь этот процесс должен быть подготовлен, в том числе и правительством... Это касается и вопросов межгосударственных отношений».

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на переговорах в Москве при участии президентов Украины и РФ Виктора ЮЩЕНКО и Владимира ПУТИН, а также главы НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ и главы ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА стороны договорились сменить оператора поставок природного газа в Украину. Вместо RosUkrEnergo - СП "Газпрома" с украинскими бизнесменами - будет создано на паритетных началах совместное предприятие "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины". Сбытом газа на украинском рынке будет заниматься также СП этих двух компаний. Сейчас этим занимается ЗАО "УкрГаз-Энерго" - СП RosUkrEnergo и "Нафтогаза".

14 февраля планируется подписать первые документы по созданию совместных предприятий «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

Кроме того, президенты Украины и России договорились, что Украина, начиная с 14 февраля, начнет гасить «газовые» долги за ноябрь-декабрь 2007 года.

Как ранее заявлял «Газпром», задолженность Украины за поставленный российский газ с 1 января 2008 г. приближается к 500 млн. долл., а общий просроченный долг по поставкам газа достиг 1,5 млрд. долл.