Роджер Уотерс таки приедет в Киев?

Отмена концерта Роджера Уотерса, одного из участников и творцов "Пинк Флойд", стала возможно главным разочарованием концертного июля. По словам генерального директора агентства по продаже билетов “Ольвия” Сергея Столаева, только их агентство продало билетов на этот концерт более, как на полтора миллиона гривен. А продажу, помимо их, осуществляли центральные театральные кассы, частные предприниматели и распространители в регионах. Известно, что на этот концерт, анонсированный на 8 июля, в целом было продано 38 тысяч билетов. Будущий концерт обсуждался в Интернете, люди собирались ехать едва ли не автобусами.

Официальная версия отмены концерта: технические причины. Обычно, под техническими причинами понимают качество звука, света, сцены, площадки. Организацией концерта Уотерса занималось концертное агентство “Солекс Плюс”. Ее пиар-директор Екатерина Галицина в комментарии УНИАН сказала такое:

“Наше агентство уже провело прекрасный концерт Уотерса в Москве 24 июня, и мы хотим, чтобы в Киеве он также прошел безукоризненно. Поэтому сейчас усиленно работаем над новой базой концерта. Предыдущий концерт отменили по техническим причинам, наших партнеров не устроили некоторые моменты, связанные со сценой и пиротехникой.

Относительно утверждения компании Viva Art Music, которая представляет Уотерса, о том, что концерты в Киеве якобы не планировались, Екатерина Галицина заметила, что “Viva Art Music и “Солекс плюс” давние партнеры и никаким “безличным заявлениям”, размещенным в Интернете руководство кампании не верит. В действительности они совместно работают над будущим концертом, который все таки состоится в НСК “Олимпийский” и дата которого будет оглашена в ближайшие дни.

По словам Галициной, час тому назад было принято решение, что деньги за приобретенные билеты будут возвращаться не три дня, как планировалось, а с 8 по 16 июля в кассах НСК “Олимпийский”. Люди, которые приобрели билеты в регионах, смогут там же их сдать.

“Мы не прячемся, наш офис расположен в центре Киева, и надеемся, что зрители отнесутся к этой ситуации с пониманием”, - сказала госпожа Галицина.

В свою очередь руководитель отдела по связям с общественностью компании UMC Ирина Ключковская сообщила УНИАН, что компания не планирует спонсировать организацию нового концерта. “Мы возмущены тем, что сорвался проект. У нас проводился важный конкурс в поддержку концерта. UMC не намерена продолжать коммерческие отношения с организаторами концерта, поскольку обязанности с их стороны выполнены не были”, - сказала И.Ключковская.

Она также сообщила, что UMC сделает все, чтобы, люди, которые выиграли в акциях, не были в обиде на компанию.

Маша Мищенко