Россия заменяет боевиков на Донбассе "типа Стрелкова" на хорошо управляемых военных – депутат РФ

Об этом рассказал в интервью жунралу Новое время оппозиционный депутат Госдумы Илья Пономарев.

Читайте такжеРаненных на Донбассе россиян "прячут" в закрытые воинские гарнизоны Петербурга и РостоваПо его подсчетам, на стороне боевиков до начала вторжения регулярной армии РФ в Украину воевало несколько тысяч добровольцев из числа российских граждан.

"Сейчас понятие добровольчества на востоке очень изменилось", – отметил депутат.

Читайте такжеГубарев: за "ДНР" воюют "настоящие фашисты" По его мнению, России не выгодно, чтобы на Донбассе воевали добровольцы, поскольку ими сложно управлять.

"Там постепенно происходит замена плохо управляемых людей типа Стрелкова. Поэтому баланс сейчас очень изменился", – считает Пономарев.

Полное интервью Пономарева читайте 12 сентября в новом номере журнала Новое время.