В Дебальцево ситуация остается напряженной, однако активных боевых действий нет - СНБО
18:08, 10 сентября 2014Политика
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В Дебальцево ситуация остается напряженной.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Относительно Дебальцево – там действительно сейчас ситуация сохраняется напряженной, однако активных боевых действий там нет, украинские военные удерживают позиции», - заявил он.Читайте такжеВ штабе АТО назвали бредом информацию об окружении украинских силовиков в зоне АТО
«Для местных жителей доносится вся информация, чтобы местные могли сориентироваться, если есть необходимость выехать – им предоставляют эту возможность, то есть никого не сдерживает», - прибавил Лысенко.
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