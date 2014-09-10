В Дебальцево ситуация остается напряженной, однако активных боевых действий нет - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Относительно Дебальцево – там действительно сейчас ситуация сохраняется напряженной, однако активных боевых действий там нет, украинские военные удерживают позиции», - заявил он.Читайте такжеВ штабе АТО назвали бредом информацию об окружении украинских силовиков в зоне АТО

«Для местных жителей доносится вся информация, чтобы местные могли сориентироваться, если есть необходимость выехать – им предоставляют эту возможность, то есть никого не сдерживает», - прибавил Лысенко.