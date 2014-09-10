Le Figaro: Ключевые элементы для понимания украинского кризиса

Томаш Орловский, бывший посол Польши во Франции, в статье, которая называется «Ключевые элементы для понимания украинского кризиса», опубликованной во французской газете Le Figaro, анализирует украинский кризис, который имеет огромное значение для безопасности в Европе, а также ответ Запада на этот конфликт.

В этом году, который принес много сильных эмоций и воспоминаний – 100-летие Первой мировой войны, 70-летие высадки союзных войск в Нормандии, 25-летие падения коммунистических режимов в Европе – сложно удержаться от того, чтобы проводить исторические параллели, говоря о нынешнем кризисе в Украине. Именно поэтому меня огорчают высказывания об украинском кризисе в прессе, отмеченные эгоизмом и отрешенностью, так как будто прибыль и убытки важнее политической бдительности. Потому что даже если никто не просит «умереть за Крым», мы не должны забывать, как далеко завел в свое время европейцев дискурс «не умереть за Данциг».

Но с другой стороны, мы также не должны слишком сильно раздувать огонь. Хиллари Клинтон сравнила силовое присоединение Крыма к России с аннексией Судетской области Гитлером; Карл Бильдт, министр иностранных дел Швеции, сослался на вторжения в Кувейт Саддама Хусейна. Я очень сомневаюсь, что такие сравнения уместны.

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Тем не менее, незаконная и нелегитимная аннексия Крыма Россией и постоянная поддержка, которую Москва предоставляет диверсионным силам на востоке Украины, являются наиболее серьезными вызовами для международной системы с момента окончания холодной войны. Мы знаем, что Россия отрицает свою причастность к конфликту, её задача – доказать это.

Как недавно напомнил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, впервые со времен Второй мировой войны европейская страна использует силу, чтобы захватить часть территории другой меньшей страны под предлогом защиты своего национального меньшинства. Если мы соглашаемся с тем, что с помощью силы можно изменять границы суверенных государств, если мы позволяем более могущественным странам безнаказанно использовать своих более слабых соседей, если мы терпеливо относимся к возвращению к устаревшей концепции сфер влияния, согласно которой будущее страны решает не демократический выбор ее граждан, а диктат более сильного соседа, мы рискуем разбудить старых демонов самых темных времен.

Поэтому не удивительно, что 100 стран со всего мира проголосовали за принятие резолюции Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 27 марта, поддерживающую территориальную целостность Украины и признавшую псевдо-референдум, организованный в Крыму самопровозглашенными крымскими лидерами, которые пришли к власти незаконным и недемократическим путем с помощью вооруженных российских военных, незаконным, нелегитимным и недействительным. Только 11 стран проголосовали против принятия этой резолюции, и список этих стран является показательным: кроме России это сделали Северная Корея, Сирия, Судан, Зимбабве, Венесуэла, Никарагуа, Куба и Боливия.

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С другой стороны, мы столкнулись с беспрецедентной пропагандистской кампанией, основанной на искажении реальности в большей степени, чем когда-либо с момента окончания холодной войны. В то время как чиновники и российские СМИ стремились представить украинское правительство как «нацистское» и «фашистское», кандидаты, которых можно назвать националистами, набрали только 1% голосов на украинских президентских выборах 25 мая, гораздо меньше, чем в некоторых других европейских странах... Кроме того, представители Российского еврейского конгресса говорили о подъеме антисемитизма в самой России, особенно в общественной сфере, а Москва открыто заигрывает с крайне правыми европейскими силами. Армия из почти 600 блоггеров и комментаторов, оплачиваемых Москвой, работает ежедневно в социальных сетях и электронных средствах массовой информации, в том числе западных, чтобы повлиять на мнения пользователей Интернета.

Но факты – упрямая вещь: российские власти утверждают, что хотят мира, но их действия не совпадают с их риторикой. Они продолжают поставлять современное тяжелое вооружение украинским повстанцам. Они их финансируют и направляют им подкрепление. Большинство лидеров повстанцев – выходцы из России и связаны с российскими спецслужбами (например, Владимир Антюфеев, «вице-премьер» ДНР, в 1991 г. руководил теми, кто пытался свергнуть латвийское правительство, а позже был принят на службу в УВД Приднестровской Молдавской Республики, пророссийского сепаратистского региона Молдовы). Москва нарастила войска из нескольких десятков тысяч солдат, танков и артиллерии, возле границ с Украиной, угрожая вторжением. Наконец, Россия никогда не осуждала мятежников и, тем более, не призывала их сложить оружие.

Некоторые пытаются заставить нас поверить в то, что все это происходит по вине Запада, Европейского союза и Соединенных Штатов, которых Кремль традиционно делает «козлом отпущения», и которые, по их мнению, пытались «затащить» Украину в Европейский Союз и НАТО. Но такое описание ситуации свидетельствует о невежестве или нечестности. Европейские страны и США прикладывали огромные усилия, чтобы построить партнерские отношения с Россией. Они поддержали возобновление постоянного членства России в Совете Безопасности ООН, они также способствовали её присоединению к ОБСЕ и ВТО.

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Европейский союз заключил с Россией договор о партнерстве и сотрудничестве, обе стороны подписали в 2010 г. соглашение о «Партнерстве для модернизации» и начали переговоры о новом соглашении о глобальном сотрудничестве. ЕС также предложил Москве присоединиться к программе Восточного партнерства, но Кремль отказался.

Вопреки некоторым обвинениям, Соглашения об ассоциации, подписанные с Украиной, Грузией и Молдовой, полностью совместимы с существующими торговыми договорами между Россией и этими странами. Подписание этих соглашений зависело только от политической воли демократически избранных правительств. Мы уважаем их выбор. России предлагают сделать то же самое. Пора, наконец, признать, что бывшие советские республики являются независимыми и суверенными государствами.

Мы также не можем согласиться с тем, что расширение НАТО в Центральной и Восточной Европе, включая Польшу, стало результатом неразумных амбиций США. На самом деле, это расширение произошло благодаря сильному желанию этих стран иметь такие же гарантии безопасности, как у других европейских стран. Тем не менее, у НАТО, которое является оборонительным союзом по своей сути, который никогда не оккупировал территорию третьего государства, долгое время даже не было планов немедленного реагирования, позволяющих защитить новые страны-члены в случае нападения, в то время как Россия систематически нарушает воздушное пространство европейских стран, использует свой статус газового поставщика как политическое оружие, и в течение многих лет вводила эмбарго, политически мотивированные и направленные на соседние страны, которые осмеливаются проводить независимую внешнюю политику.

В конце концов, Россия вторглась в Грузию в 2008 г. (стоит вспомнить также о том, что главнокомандующий российским флотом, адмирал Владимир Высоцкий, публично заявил, что если бы во время этой войны в распоряжении России были корабли «Мистраль», черноморский флот выполнил бы свою миссию за 40 минут вместо 26 часов); она имитировала нападение на страны Балтии, закончившееся ядерным ударом по Варшаве, в рамках военных учений Запад-2009; она аннексировала Крым и продолжает серьезно дестабилизировать восточную Украину, в результате чего гибнут мирные жители.

Украина, чью территориальную целостность должен был защитить Будапештский меморандум, международное соглашение, подписанное в 1994 г. в том числе Россией, в рамках которого Киев согласился избавиться от запаса ядерного оружия (третьего в мире по величине), который страна унаследовала после распада СССР, и в обмен на этот получила от России, США и Великобритании, а также Китая и Франции, гарантии безопасности, независимости и территориальной целостности. Поэтому не удивительно, что страны Центральной Европы хотели чувствовать себя в большей безопасности, став членами НАТО и Европейского Союза.

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Польша, в то же время, прилагала большие усилия, чтобы улучшить и укрепить отношения с Россией. Я лично взял на себя обязательства следовать этому принципу. Мы создали двустороннюю рабочую группу на высоком уровне, работа которой не касалась политики, а была сосредоточена на отношениях между Польшей и Россией в ХХ веке. В 2011 г. по инициативе Варшавы две страны подписали соглашение, позволяющее гражданам российского анклава – Калининграда пользоваться безвизовым режимом для передвижения в приграничных регионах Польши. В следующем году польские и российские священники выступили с совместным призывом к историческому примирению, а польский экспорт в Россию достиг рекордного уровня, его объемы увеличились в десять раз по сравнению с 2000 г.

Но мы не можем не обращать внимания на то, что Россия нарушает фундаментальные принципы и ценности, на которых основывается европейская система безопасности, и которые регулируют отношения между государствами. Введя экономические санкции против России, Европейский союз громко и ясно заявил: в XXI веке европейская страна не может захватывать силой часть территории другого государства.

Несомненно, санкции будут иметь последствия также и для европейской экономики, хотя и не такие серьезные, как для России (доля экспорта агропродовольственной продукции в эту страну, размеры экономики которой сопоставимы с размерами итальянской экономики, в общем экспорте ЕС составляет менее 0,7%, а это 0,01% европейского ВВП). Опыт Польши, которая неоднократно становилась мишенью российских санкций, и которая экспортирует в Россию в 3 раза больше продовольственных продуктов, чем Франция, показывает, что производители и предприятия могут адаптироваться к новой ситуации при содействии ЕС.

Но история нашего континента учит нас тому, что любой другой подход был бы не только морально непростительным, но также безответственным со стратегической точки зрения. На нас лежит общая ответственность, мы вместе должны убедить Кремль в том, что Запад не собирается погружаться в банальное злодеяние и способен, несмотря на цинизм, в котором его часто обвиняют, сплотиться, когда фундаментальные принципы и ценности находятся под угрозой. Именно верховенство права гарантирует стабильность и безопасность на нашем континенте. Мы не можем отказаться от этого.

Украина находится на довольно большом расстоянии от Франции, и ее относительно недавнее появление на карте Европы могло перевернуть геополитические взгляды французов на Восточную Европу. Но это не причина, чтобы отворачиваться от нее и принимать необоснованные решения. Мир в Европе не был установлен навсегда, и мы все должны поддерживать его. Процесс примирения между Францией и Германией, европейская интеграция были направлены на предотвращение смертоносных конфликтов в Европе.

В таком же духе европейцы должны искать решение украинского кризиса и вернуться к принципам: мир и безопасность среди соседей на континенте необходимы для развития и экономического роста. В противном случае мы все испытаем на себе негативные последствия; выявление виновных имеет первостепенное значение. Теории, согласно которым НАТО или Европейский Союз разработали зловещий план окружения России, абсурдны. Диалог возможен, если есть воля с обеих сторон. Столкнувшись с применением силы и грубым нарушением норм международного права, Европа должна дать решительный и пропорциональный ответ.

Если Европа хочет быть убедительным актером на международной арене, оказывая поддержку странам Африки или Ближнего Востока в урегулировании кризисов, ей необходимо в первую очередь позаботиться о своих ближайших соседях.