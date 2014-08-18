Порошенко вывел Парубия из состава CНБО

Соответствующий документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Этим указом «в частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 16 июня 2014 года № 528 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с изменениями, внесенными указами от 23 июня 2014 года № 549 и от 5 июля 2014 года № 571)» из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины выведен Андрей Парубий.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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