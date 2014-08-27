Аваков, Яценюк, Турчинов и Парубий вышли из "Батькивщины"

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Я вышел с политрады. Не стал ждать завершения обсуждения и завершающего раскола позиций. Не стану конфликтовать и скандалить с теми, кого люблю и ценю", - написал Аваков.

По его словам, причиной выхода стали разногласия по поводу объединения с другими политическими силами на предстоящих выборах, которое поддерживал Аваков и еще некоторые политики.

"Кто ушел? Турчинов, Яценюк, Аваков, Денисова, Петренко, Гриневич, Головко, Матейченко, Пашинский, Парубий, Пышный, Бурбак, Хмиль, Апостол, Емец, Лунченко..", - перечислил имена Аваков.

Читайте такжеВ "Батькивщине" объяснили, за что выгнали МоскаляНесмотря на уход из партии, Аваков подчеркнул, что "разойтись в политических взглядах на процессы - не значит войти в конфликт и лить грязь и обвинения".

"Что дальше? Будем отстаивать строить Украину – свободную и счастливую. Пусть из разных позиций, но вместе!", - завершил министр.