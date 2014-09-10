В Макеевке за время боевых действий повреждено 70 многоквартирных домов и более 100 частных

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Макеевского городского совета.

В сообщении отметили, что в результате этих разрушений 19 семей на сегодняшний день остались вообще без какого-либо крова. Характер разрушений разный - от разбитых стекол до полного разрушения домов и квартир.

Кроме того, пострадали 4 объекта здравоохранения и 14 учреждений образования, среди которых 5 детских садов и 7 школ. В основном характер разрушений этих объектов социальной инфраструктуры - это выбитые стекла. Так, в больницах города требуют замены более 150 окон, в школах и детских садах остеклению подлежат почти 500 окон.

Читайте такжеВ Макеевке с начала боевых действий погибли 35 мирных жителей, более 350 ранены - горсоветРазрушениям подверглись и объекты жилищно-коммунального хозяйства. Пострадали 8 котельных практически во всех районах города, кроме Красногвардейского. В котельных выбиты стекла, кое-где разрушена кровля, требует ремонта один дымоход. В горсовете констатировали, что в Макеевке практически ежедневно «страдают» объекты электро - и водоснабжения города. Работу некоторых из них удается восстанавливать в короткие сроки. Многие трансформаторные подстанции остаются отключенными в течение длительного времени из-за того, что нет возможности ремонтным бригадам выехать на место аварии, где идут постоянные боевые действия.

Серьезно пострадали и объекты промышленной инфраструктуры города. Это несколько шахт ГП «Макеевуголь» и Ясиновский коксохимический завод, работа которого на сегодняшний день практически остановлена. Как и ранее, в Макеевке закрыто большинство магазинов, объектов оказания услуг и быта. Не работают школы и большинство детских садов, высшие и средние учебные заведения.