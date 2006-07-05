Тимошенко предложила Регионам ”Феррари”

Юлия Тимошенко предлагает регионам "Феррари" вместо велосипедов. Об этом в интервью журналистам рассказал член Партии регионов Евгений Кушнарев.

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, по словам Е.Кушнарева, сегодня представители парламентской коалиции действуют по известному принципу: обещать, но не жениться. "Они нам готовы пообещать все, что угодно - и "Феррари" самой современной марки вчера обещала нам Юлия Владимировна", - сказал он. Отвечая на вопрос о том, кому именно предлагала Ю.Тимошенко "Феррари", он рассказал, что вчера во время разговора о распределении парламентских комитетов Ю.Тимошенко сказала, что все комитеты достанутся парламентской коалиции, а оппозиции - 5-6 комиссий по контролю со специальными полномочиями. При этом, по словам Е.Кушнарева, Ю.Тимошенко использовала аллегорию, мол, мы вам предлагаем "Феррари" самой современной марки, а вы хотите по-прежнему ездить на велосипеде.

"Я ей на это ответил: Юлия Владимировна, ваш "Феррари" пока только в вашем богатом воображении, а велосипед стоит рядом, а ехать надо завтра. Вот когда вы подгоните ваш "Феррари" сюда, под здание, мы пересядем с удовольствием с велосипедов. Так что давайте. Но нет "Феррари"-то, нет", - сказал Е.Кушнарев.

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