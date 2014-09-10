В направлении Мариуполя ограничили передвижение в двух районах и ввели комендантский час

Об этом сообщается на сайте горсовета Мариуполя.

Цель ограничений - содействие мерам по обороне государства и противодействие террористической деятельности.

Режимные ограничения (запрета) установлено относительно:

- Передвижение групп (колонн) автомобильной техники (двух и более единиц);

- Передвижение без согласования инженерной техники, крупногабаритных транспортных средств;

- Нахождения лиц без документов, удостоверяющих личность (для граждан Украины - паспорт гражданина с отметкой о регистрации);

Читайте такжеСМИ: Мариуполь готовится к штурму, в перемирие никто не верит

- Въезда, передвижения лиц, не проживающих в указанном районе, или тех, которые не подтвердили цель такого передвижения;

- Прекращения регистрации органами МВД Украины граждан для проживания в определенном районе;

- Передвижение транспортных средств, лиц в период с 20.00 до 06.00;

районам расположения сил АТО;

- Ограничения скорости движения транспортных средств не более 40 километров в час;

- Использования радиостанций, средств кино-фото-видеосъемки, проведения такой съемки местности, военных объектов и объектов инфраструктуры;

- Массовых собраний граждан (без согласования с военным руководством);

- Рыболовства, охоты, перемещения, ношения оружия, боеприпасов, разведения костров, выжигания территорий;

Читайте такжеПорошенко приказал обеспечить в Мариуполе режим высокой боевой готовности

- Использование пиротехнических средств;

- Выставление отдельных нарядов от МВД Украины без привлечения сотрудников Госпогранслужбы Украины.

Район введение дополнительных режимных ограничений:

населенные пункты и территории вокруг них Новоазовского и Тельмановского районов ограниченных линией: Бердянское - Широкино - Саханка - Заиченко - Коминтерново - Павлополь - Набережное - Тавричиське - Николаевка - Старомариивка - Гранитное - Андреевка - административная граница Тельмановского района в г.. Мариуполь - вдоль северо-восточной окраины Мариуполя (Мирный - Волонтеровка - Троицкий - Первомайск - Виноградное - Приморское) - Пионерское - Сопино.