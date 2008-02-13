Начальник СИЗО №13: пока Рудьковский всем доволен

Начальник СИЗО №13 Александр Балдук в интервью "Делу" рассказал об условиях содержания Николая Рудьковского

"Это трехместная камера, расположенная в санчасти. В ней, кроме бывшего министра транспорта и связи, сидит еще один человек. Дело в том, что мы имеем право селить заключенных по одному только в особых случаях - когда они объявляют голодовку или по постановлению прокурора".

На вопрос, как долго Николай Рудьковский будет содержаться в СИЗО, Александр Балдук ответил:

"Насколько я знаю, адвокаты заключенного готовят апелляцию. Все зависит от того, каким будет ее результат. Пока Николай Рудьковский всем доволен".

Родственники экс-министра еще не навещали:

"Нет, ведь Рудьковского привезли только в понедельник. А все вопросы о свиданиях решает следователь. Только по его разрешению возможна встреча с заключенным. Вчера утром ему принесли «передачку», - рассказал начальник СИЗО.

Относительно уровня медицинского обслуживания в изоляторе Александр Балдук отметил:

"У нас работает более 20 медиков, но этого мало. Нужно добавить еще, по крайней мере, 4-5. И не фельдшеров, а врачей, которые могли бы дежурить в ночное время".