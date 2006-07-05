Регионы собираются объявить голодовку

20 народных депутатов из фракции Партии регионов готовы на следующей неделе объявить голодовку, если в течение этой недели не будет найдено компромиссное решение между оппозицией и коалицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил один из лидеров Партии регионов, народный депутат Украины Евгений КУШНАРЁВ.

Он зачитал заявление по данному поводу этих 20 народных депутатов.

По словам Е.КУШНАРЁВА, народные депутаты «обеспокоены попытками лидеров помаранчевой коалиции углубить парламентский кризис путем грубого нарушения регламента Верховной Рады».

В заявлении говорится, что в случае, если до завершения этой парламентской недели «помаранчевая коалиция не примет решения, которое бы дало возможность депутатам исполнять свои обязанности, если оппозиции не будет предоставлена возможность получить эффективные механизмы контроля за властью», то они пойдут на крайние меры и начнут голодовку в знак протеста.

«На такой шаг вынуждены будем пойти, защищая демократические преобразования в Украине», - говорится в заявлении.

Авторы заявления обращаются к парламентариям мира с призывом обратить внимание «на притеснения демократии, которые происходят в нашем государстве помаранчевой коалицией».

Среди подписантов заявления - народные депутаты Тарас ЧОРНОВИЛ, Олег ЦАРЁВ, Валентин ЛАНДЫК, Олег КАЛАШНИКОВ, Алексей ЛЕЛЮК, Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

На вопрос журналистов, будет ли принимать участие в голодовке лидер фракции Виктор ЯНУКОВИЧ, Е.КУШНАРЁВ ответил: «Если нужно будет, будут голодать 186 народных депутатов (столько народных депутатов насчитывает фракция – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов настаивает на пропорциональном распределении парламентских комитетов и претендует на руководство в 10 комитетах.