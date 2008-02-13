Путин и Ющенко об уране, ЧАЭС, мясе, молоке, интеллекте и оружии

Украина и Российская Федерация договорились содействовать дальнейшему углублению российско-украинского сотрудничества в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом и агропромышленном комплексе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Плане действий Россия - Украина до 2009 года, который подписали в Москве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и РФ Владимир ПУТИН.

Также в документе предусмотрено намерение развивать сотрудничество в области машиностроения, транспорта и связи, промышленной политике, авиастроении, науке и технике, использовании космоса и атомной энергии в мирных целях.

В частности, стороны решили:

- разработать и согласовать для подписания Президентом Российской Федерации и Президентом Украины проект документа о реализации совместных российско-украинских проектов в топливно-энергетическом комплексе;

- рассмотреть вопрос об участии Украины в деятельности Международного центра по обогащению урана;

- активизировать координацию усилий в работе по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

- продолжить сотрудничество по вопросу урегулирования поставок в Российскую Федерацию украинской мясной и молочной продукции в соответствии с решением Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии с целью снятия ограничений на поставки в Россию мясомолочной продукции из Украины с учетом аудита украинских предприятий российскими специалистами;

- завершить выполнение внутренних процедур и утвердить решения, необходимые для вступления в силу Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества от 22 декабря 2006 г.