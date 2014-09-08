В штабе АТО обещают сообщить подробности по освобождению пленных после обмена

Минувшей ночью террористы 5 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"За минувшую ночь террористами был пять раз нарушен режим прекращения огня. В частности, были обстреляны позиции сил АТО близ населенных пунктов Нижняя Крынка, Ждановка, Золотое, Пески, Фащевка», - говорится в сообщении.

Читайте такжеИз плена боевиков освободили еще 15 украинцев, в заложниках остаются около 800 человек - СМИ

Что касается вопроса освобождения военнопленных, то, по данным пресс-центра, "в данное время уже есть определенные достижения по решению этого вопроса". "Продолжаются консультации. Но подробности будут сообщены после проведения обмена", - говорится в сообщении.