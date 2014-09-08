Генпрокурор вскоре назовет виновных в жертвах в "Иловайском котле" - Яценюк

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эксклюзивном интервью ТСН.Тиждень, отвечая на вопрос, известны ли имена виновных в значительных потерях украинских военных.

"Это жертвы, которых могло не быть. Есть конкретные персоналии, которые давали военные приказы. Есть конкретные персоналии, которые должны нести ответственность за наши потери", - сказал глава правительства.

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На вопрос, уже понятно, кто именно должен ответить за потери в Иловайске, Яценюк отметил, что "генеральный прокурор даст ответ на этот вопрос как можно скорее".

Напомним, бои под ИІловайском стали самым болезненным поражением украинской армии за время АТО. В ловушку попали сотни бойцов. Как и почему возник "Иловайский котел" сейчас расследуют одновременно Генпрокуратура и специальная депутатская комиссия.