Встреча Ющенко с лидерами фракций переносится

Запланированная на 12.00 встречу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидерами фракций откладывается на неопределенное время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам один из лидеров фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА.

По ее словам, эта встреча переносится, поскольку пока не достигнуто согласия относительно принципа распределения парламентских комитетов.

«Встреча переносится на неопределенное время, потому что коалиция не знает ответа на тот вопрос, который дискутировался вчера», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА, добавив, что именно из-за невозможности определить принцип распределения комитетов вчерашняя встреча у Президента была перенесена на сегодня.

Она сообщила, что представители Партии регионов сейчас проводят переговоры с представителями других фракций парламента и обсуждают именно этот вопрос.

По ее прогнозам, в ближайшее время, возможно, даже в течение получаса, будет более четкая информация.

Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что позиция Партии регионов остается неизменной, и они требуют пропорционального распределения комитетов между фракциями парламента.