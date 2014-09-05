Порошенко заявил, что заложников могут освободить уже завтра

Президент Украины Петр Порошенко говорит, что в рамках имплементации мирного плана заложники будут освобождены в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Ньюпорте, комментируя результаты заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и договоренность о прекращении огня.

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«Мы ожидаем, что в ближайшее время будут освобождены заложники, скорее всего, это должно произойти завтра, и мы готовы предпринять значительные шаги, включая децентрализацию власти, особенно отдельных частей Донецка и Луганска относительно экономической свободы, гарантировать права на использование любого языка на этой территории и защиту культурных традиций, включая амнистию, то есть все, что указано в моем мирном плане», - сказал украинский президент.

При этом он отметил, что очень доволен результатами саммита НАТО.

«Очень символично, что это прекращение огня произошло во время саммита», - добавил он.