В Николаеве решили сформировать при военкоматах отряды самообороны

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрациии со ссылкой на председателя ОГА Вадима Мерикова.

Читайте такжеВ Николаеве арестованы 4 человека по подозрению в совершении терактов«Я горжусь тем, что николаевцы едины. И мы с вами не допустим распространения сепаратизма в нашей области. По нашим улицам не будут маршировать люди с флагами Российской Федерации. Ежедневно работает Совет обороны. Я хочу сказать, что уже принято решение при военкоматах формировать отряды самообороны, в каждом из которых будет по 260 человек. И если придет время защищать нашу территорию, я буду стоять рядом с ними», - Мериков.

Он подчеркнул, что специальные батальоны, правоохранители и суды должны реагировать в законном порядке на любые проявления сепаратизма.