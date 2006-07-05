Чорновил обозвал Тимошенко ”обкуренной”
11:17, 05 июля 2006Политика
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Депутат комментирует предложение БЮТ
Предложение относительно создания пяти контролирующих комиссий Партией регионов была выдвинуто Блоком Юлии Тимошенко.
Об этом заявил депутат от Партии регионов Тарас Чорновил.
По его словам, это предложение было откровенно "провокативным и поступило именно в то время, когда Партия регионов собиралась разблокировать трибуну".
"Я не знаю, Юлия Тимошенко обкуренная или нанюханая", - сказал он.
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