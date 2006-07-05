Чорновил обозвал Тимошенко ”обкуренной”

11:17, 05 июля 2006
Политика
1293

Депутат комментирует предложение БЮТ

Предложение относительно создания пяти контролирующих комиссий Партией регионов была выдвинуто Блоком Юлии Тимошенко.

Об этом заявил депутат от Партии регионов Тарас Чорновил.

По его словам, это предложение было откровенно "провокативным и поступило именно в то время, когда Партия регионов собиралась разблокировать трибуну".

"Я не знаю, Юлия Тимошенко обкуренная или нанюханая", - сказал он.

Украинская правда

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter