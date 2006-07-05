Подробности знакомства Ющенко с Фирташем

Советник Президента Украины Михаил ДОРОШЕНКО подтверждает, что именно он привел к Виктору ЮЩЕНКО совладельца компании “РосУкрЭнерго” Дмитрия ФИРТАША.

В интервью интернет-изданию “Украинская правда”М.ДОРОШЕНКО рассказал, что после второго тура президентских выборов 2004 года на него «вышел» Д.ФИРТАШ.

По словам М.ДОРОШЕНКО, он встретился с Д.ФИРТАШЕМ, поскольку тот объяснил, что это - вопрос "национальной безопасности", он "очень важен для Украины".

Как отметил советник главы государства, «Д.ФИРТАШ рассказал, что в 2004 году поставки газа в Украину были через "РосУкрЭнерго". Учитывая ситуацию после второго тура выборов, некоторые политики стали обращаться к Д.ФИРТАШУ с предложениями: «Если ты хочешь и в 2005 году работать по газу с Украиной», то один говорит – «давай мне 15% того газа, что на входе в Украину», другой говорит – «давай мне 20%», третий говорит - «давай мне 30%».

М.ДОРОШЕНКО отметил, что это были предложения от разных людей, фамилии которых он назвать не может. По его словам, эти люди, пользуясь революционной ситуацией, хотели "потянуть" этот вопрос на себя и заработать большие деньги.

«ФИРТАШ мне говорит: "Представляете, что это будет? Приходит новая власть, и эти ребята начинают один впереди другого бежать, чтобы заработать больше, пытаться поднять цены. Это будет такой дерибан! Он так ударит по Украине, что для новой власти это будет, может, самый большой удар!», - сказал М.ДОРОШЕНКО.

По его словам, он передал содержание этой проблемы В.ЮЩЕНКО и тот согласился встретиться с Д.ФИРТАШЕМ. Встреча М.ДОРОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО и Д.ФИРТАША состоялась в декабре 2004 года и речь шла «только об одном - в случае, если Президентом станет ЮЩЕНКО, то будет работать система, которая работала до этого - весь газ из России будет поступать в «Нафтогаз».

«ФИРТАШУ нужно было это подтверждение, больше ничего. Я считаю, что в то время действительно речь шла о судьбе Украины», - добавил М.ДОРОШЕНКО.

Он напомнил, что в 2005 году была нормальная ситуация с газом, нормальные цены, стабильные поставки, а после той встречи он не имел никакого отношения к вопросам поставок газа.

«После той встречи я никакими газовыми вопросами не занимался, а на этот год уже заключалось совсем другое соглашение», - сказал М.ДОРОШЕНКО.

На вопрос, понимал ли В.ЮЩЕНКО во время разговора, что Д.ФИРТАШ имеет долю в «РосУкрЭнерго», М.ДОРОШЕНКО ответил: «Об этом речь не шла. Говорилось о том, что система поставок газа в Украину только будет работать через «Нафтогаз».