Путин собирается отправить на Донбасс ремонтные бригады
16:02, 03 сентября 2014Политика
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Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении отправить на Донбасс ремонтные бригады.
REUTERS
Об этом пишет РИА "Новости".
По словам главы российского государства, нужно "обеспечить возможность направления в пострадавшие населенные пункты Донбасса ремонтных бригад для восстановления инфраструктуры".
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