Путин собирается отправить на Донбасс ремонтные бригады

Об этом пишет РИА "Новости".

По словам главы российского государства, нужно "обеспечить возможность направления в пострадавшие населенные пункты Донбасса ремонтных бригад для восстановления инфраструктуры".

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