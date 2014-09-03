Под Снежным военные сил АТО уничтожили более 100 боевиков

Об этом сообщает пресс-центр АТО на свой странице в соцсети. В сообщении говорится, что за минувшую ночь значительно увеличилось количество обстрелов позиций сил АТО.

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"Более 20 случаев. В частности трижды с применением установок "Смерч" были обстреляны позиции наших войск близ населенного пункта Победа. Также с применением артиллерии и минометов были обстреляны позиции наших войск вблизи населенных пунктов Красный яр, Станично-Луганское, Веселая гора, Луганск, Дебальцево", - уточняется в сообщении.

Кроме этого, в сообщении пресс-центра АТО указывается, что во время отхода от аэродрома "Луганск" украинские военные уничтожили 7 бронетранспортеров, 2 танка, минометный расчет и около 100 террористов.