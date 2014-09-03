Немцов: действия России позволяют Украине создать ядерное оружие
Отказ России от консультаций по Будапештскому меморандуму дает Украине право вернуть ядерный статус.
Об этом на своей странице в Facebook написал российский оппозиционер Борис Немцов.
"Аннексия Крыма и интервенция на восток Украины грубейшим образом нарушает обязательства России. По сути, действия Путина ломают мировой порядок нераспространения ядерного оружия и развязывают руки Киеву в создании украинских ядерных сил", - написал он.
Политик отметил, что на территории Украины работают атомные станции, а уровень квалификации инженеров и ученых достаточен, чтобы создать ядерное оружие.
"Пока украинцев останавливают Штаты и ЕС. Но все может измениться. А теперь вопрос. Скажите, России надо было оккупировать соседнее государство, чтобы иметь рядом врага, который в любой момент может стать ядерной державой?" - написал Немцов.
Читайте такжеНемцов: Путин добивается расчленения Украины
Немцов напомнил, что Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Россией, Украиной, США и Британией и фиксировал безъядерный статус Украины в обмен на гарантии территориальной целостности и суверенитета страны.
В законе Украины о присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия было зафиксировано шесть оговорок, в четвертой из которых сказано, что угроза территориальной целостности, политической независимости, а также экономическое давление извне будет рассматриваться как исключительные обстоятельства, которые угрожают наивысшим интересам Украины, пишет Украинская правда.