Янукович хочет 10 комитетов

Фракция Партии регионов настаивает на пропорциональном распределении парламентских комитетов и претендует на руководство в 10 комитетах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на заседании фракции Партии регионов, которое сейчас проходит в сессионном зале ВР, народный депутат Украины Елена ЛУКАШ.

Она отметила, что необходимо руководствоваться регламентом ВР, где речь идет о пропорциональном распределении комитетов. По ее словам, исходя из количества народных депутатов во фракции “Регионов” (186 народных депутатов – УНИАН), фракция должна возглавить не менее 10 комитетов.

Е.ЛУКАШ отметила, что в протоколе согласований между коалицией и оппозицией, который обсуждался лидерами фракций во время вчерашней встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, оппозиции было предложено руководство в 5 контрольных комиссиях. Е.ЛУКАШ отметила, что речь идет о комиссии по вопросам контроля над деятельностью правоохранительных органов, а также комиссии по вопросам контроля над соблюдением прав человека, комиссии по вопросам социального обеспечения, комиссии по вопросам мониторинга за соблюдением свободы слова, комиссии по вопросам мониторинга социально-экономического развития Украины.

По словам Е.ЛУКАШ, во время дискуссии фракция “Регионов” пыталась убедить в том, что «эти комиссии могут трансформироваться в комитеты». Она отметила, что в таком случае может возникать дублирование функций между комитетами и комиссиями. Народные депутаты из фракции Партии регионов поддержали предложение о том, что фракция должна стоять на позиции пропорционального распределения комитетов ВР.

Как сообщал УНИАН, вчера до позднего вечера длились переговоры между коалицией и оппозицией с участием Президента, однако стороны так и не достигли договоренности относительно разблокирования работы ВР, которое длится с 27 июня.

Встреча лидеров фракций с Президентом завершилась созданием рабочей группы из представителей фракций, которая будет работать над согласованием разногласий между коалицией и оппозицией. Камнем преткновения во время встречи стал принцип распределения парламентских комитетов.

Сегодня консультации коалиции и оппозиции продолжатся. Ожидается, что после заседания фракции Партии регионов в 10.00 к ним присоединятся представители “тройки” – Юлия ТИМОШЕНКО, Александр МОРОЗ, Роман БЕССМЕРТНЫЙ, чтобы объяснить предложения коалиции относительно принципов распределения парламентских комитетов.

На данное время заседание фракции Партии регионов завершено. Представители фракции блокируют трибуну, президиум, а также правительственную и судейскую ложи. В сессионном зале нет народных депутатов из фракций “Наша Украина”, БЮТ и СПУ и присутствуют всего несколько депутатов из фракции КПУ.