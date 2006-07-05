Регионы продолжают блокаду Верховной Рады

Фракция Партии регионов Украины проводит свое заседание в сессионном зале Верховной Рады и продолжает блокировать работу парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание фракции ведет один из лидеров Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА. Лидер фракции Виктор ЯНУКОВИЧ отсутствует в сессионном зале.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, в ближайшее время он прибудет в ВР.

Рядом с Р.БОГАТЫРЁВОЙ в президиуме также находятся Николай АЗАРОВ и Владимир РЫБАК.

Как сообщал УНИАН, вчера до позднего вечера длились переговоры между коалицией и оппозицией при участии Президента, однако стороны так и не достигли договоренности относительно разблокирования работы ВР.

Партия регионов отбрасывает предложенный коалицией вариант меморандума об урегулировании кризиса в ВР.

Сегодня консультации коалиции и оппозиции продолжатся. Ожидается, что после заседания фракции Партии регионов в 10.00 к ним присоединятся представители “тройки” – Юлия ТИМОШЕНКО, Александр МОРОЗ, Роман БЕССМЕРТНЫЙ, чтобы объяснить предложения коалиции относительно принципов распределения парламентских комитетов.