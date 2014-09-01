Генсек Совета Европы Ягланд 2 сентября прибудет в Киев

15:22, 01 сентября 2014
Политика
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Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн Ягланд 2 сентября с официальным визитом посетит Киев.

Ягланд едет в Киев для встреч с властями / фото УНИАН

"Генсек Совета Европы завтра встретится с президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным", - написал в своем "Твиттере" пресс-секретарь генсека Даниэль Холтген.

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