Генсек Совета Европы Ягланд 2 сентября прибудет в Киев

Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн Ягланд 2 сентября с официальным визитом посетит Киев.

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