Генсек Совета Европы Ягланд 2 сентября прибудет в Киев
15:22, 01 сентября 2014Политика
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Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн Ягланд 2 сентября с официальным визитом посетит Киев.
Ягланд едет в Киев для встреч с властями / фото УНИАН
"Генсек Совета Европы завтра встретится с президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным", - написал в своем "Твиттере" пресс-секретарь генсека Даниэль Холтген.
Council of #Europe#TJagland to meet President @poroshenko, @PavloKlimkin in #Kyiv tomorrow. @coe assistance to #Ukraine on the agenda
— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 1 сентября 2014
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