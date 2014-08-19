Генсек Совета Европы призвал европейские страны оказать Украине гуманитарную помощь

Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн Ягланд призвал правительства европейских стран присоединиться к предоставлению Украине гуманитарной помощи в связи с ситуацией на Донбассе, которая сложилась в связи с проведением военных действий между украинскими силовиками и пророссийскими террористами.

Соответствующее письмо он направил министрам иностранных дел стран – членов Совета Европы, сообщает пресс-служба СЕ.

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«Гуманитарная ситуация в восточной Украине ухудшается с каждым днем. Убивают невинных людей, наносят им ранения. Количество внутренне перемещенных лиц и беженцев значительно растет. Это моя ответственность, чтобы я, как генеральный секретарь Совета Европы, приложил все усилия, чтобы помочь нашему государству-члену обеспечить соблюдение прав, гарантированных Европейской конвенцией о защите прав человека, и защитить права всех перемещенных лиц. Поєтому в моем письме министрам иностранных дел Совета Европы я призвал все государства-члены активизировать гуманитарную помощь в регион, в частности по линии Агентства ООН по вопросам беженцев (UNHC) и Международного комитета Красного Креста в координации с соответствующими национальными органами», - заявил Ягланд.

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Кроме того, генсек СЕ призвал все стороны продолжать диалог по поиску политического урегулирования кризиса на Донбассе.