Ющенко призывает Регионы к цивилизованному поведению

По результатам круглого стола с руководителями пяти парламентских фракций и в ситуации, при которой заблокирована работа Верховной Рады Украины, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращается ко всем парламентским силам с требованием продолжить политический диалог, который «положит конец периоду беспрецедентной неопределенности и бездеятельности единственного органа законодательной власти в Украине».

Об этом говорится в его заявлении о ситуации, сложившейся в Верховной Раде Украины, сообщили УНИАН в официальном Интернет-представительстве главы государства.

Президент отмечает, что «долговременный паралич Верховной Рады вызывает непонимание и разочарование в обществе”. По его словам, политическая незрелость стали причинами блокирования парламента, и в результате – злоумышленное торможение жизненно важных государственных процессов и реформ и расширение угроз демократии. В.ЮЩЕНКО считает неприемлемой данную ситуацию.

“Новоизбранный парламент должен приступить к работе”, - подчеркнул Президент.

Он также заверил, что “выбор народа должен быть и будет соблюден. Коалиция сформирует исполнительную власть, а оппозиция получит надлежащие возможности для контроля за ней”.

По мнению В.ЮЩЕНКО, обе стороны обречены на демократический диалог, а язык ультиматумов – независимо от происхождения – деструктивен.

Поэтому “переговорный процесс ни в коем случае нельзя приостанавливать”, - подчеркивает Президент.

Во-вторых, считает В.ЮЩЕНКО, для разрешения парламентского кризиса следует размежевать вопросы организации деятельности парламента и формирования исполнительной власти. При формировании органов Верховной Рады необходимо в полной мере соблюдать принципы европейского парламентаризма и адекватного представительства и обеспечения прав оппозиции. Этот принцип следует распространить и на формирование органов местного самоуправления. Тогда как, создавая правительство, необходимо четко и ответственно исходить из принципов и целей коалиции.

Также глава государства сообщил, что после поступления в установленном Конституцией и Регламентом Верховной Рады порядке предложений коалиции он намерен неотложно внести представление о назначении Верховной Радой премьер-министра Украины.

В.ЮЩЕНКО ожидает, что в ситуации, требующей скорейшего урегулирования, среди лидеров парламентских фракций победят мудрость и дальновидность.

Обращаясь к участникам коалиции, он подчеркнул, что их сила в единстве и приверженности демократическим ценностям и общим идеалам. “Осознайте и помните – политический эгоизм и неспособность к компромиссу уже не раз приводили к катастрофическим поражениям украинства, когда теряли все. И побежденные, и временные победители”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Обращаясь к Партии регионов, глава государства подчеркнул, что глубоко уважает выбор свыше 8 миллионов украинцев, поэтому ожидает от этой политической силы “цивилизованного поведения как современной европейской политической силы”. В.ЮЩЕНКО призвал Партию регионов действовать не вопреки, а во имя Украины, заверив: “Ваши законные права как оппозиции будут соблюдены и воплощены в жизнь”.