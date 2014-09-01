Украинские силовики отремонтировали трофейный БМД псковских десантников (фото)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в соцсети.

"Весь комплекс ремонтных мероприятий происходит в боевых условиях. Для выполнения задач ремонтное подразделение обеспечено всем необходимым оборудованием, специальной техникой, запчастями и оборудованием. Диагностика и ремонт одной единицы длятся от одного до трех дней", - сообщают в штабе.

Силами штатного ремонтного подразделения производится ремонт военной техники для подразделений, которые выполняют задачи в определенных районах. При обнаружении более серьезных неисправностях боевых машин эвакуируют в ремонтно-восстановительных подразделение.Читайте такжеДевять российских десантников обменяли на 63 украинских военных - СНБО

Также десантники отремонтировали и поставили в строй захваченную у террористов боевую машину десанта, которая принадлежала Псковским «коллегам».