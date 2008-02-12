Партия регионов украсила Раду и заблокировала трибуну

Фракция Партии регионов заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, на трибуне президиума вывешен лозунг «НАТО не пройдет!». В сессионном зале в рядах на местах фракции Партии регионов и фракции КПУ вывешены шарики синего и желтого цветов, на которых надпись «НАТО, - нет». Также размещены флаги Украины.

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК сидит на своем рабочем месте в президиуме.