Партия регионов украсила Раду и заблокировала трибуну
09:48, 12 февраля 2008Политика
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Спикер, очевидно, пришел раньше
Фракция Партии регионов заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, на трибуне президиума вывешен лозунг «НАТО не пройдет!». В сессионном зале в рядах на местах фракции Партии регионов и фракции КПУ вывешены шарики синего и желтого цветов, на которых надпись «НАТО, - нет». Также размещены флаги Украины.
Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК сидит на своем рабочем месте в президиуме.
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