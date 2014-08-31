МВД: "Киев-1" круглосуточно патрулирует Святогорск, где скрывается много сепаратистов

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, такие действия обусловлены тем, что в городе большое скопление сепаратистов.

По словам советника министра внутренних дел Украины, куратора батальона «Киев-1» Евгения Дейдея, бойцы спецподразделения круглосуточно патрулируют Святогорск. После освобождения прилегающих территорий террористы остались в городе и скрываются.

Как сообщил Дейдей, ситуация в Святогорске является напряженной. Именно поэтому бойцы батальона «Киев-1» отправились туда на патрулирование, чтобы максимально обеспечить безопасность жителей города и не допустить его захвата.

Читайте такжеВ Святогорской лавре ежедневно бесплатно питаются около 3000 вынужденных переселенцев«Главной целью спецбатальона является задержание сепаратистов и выявление мест их укрытия, где, наверное, могут быть скрыты как оружие, так и боеприпасы», - подчеркнул Евгений Дейдей.

Он также отметил, что в Святогорск выехали два автомобиля бойцов батальона «Киев-1», обеспеченные полным боекомплектом, которые готовы стать на защиту государства в любой момент.