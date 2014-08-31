Силы АТО за сутки уничтожили около сотни боевиков - спикер

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-офицера АТО Леонида Матюхина.

"В зоне АТО продолжаются активные боевые действия. Огневым ударом было уничтожено подразделение боевиков на северной окраине пункта Петровское. По данным разведки, после нашего удара на позициях захватчиков наблюдались взрывы боеприпасов и пожары", - рассказал Матюхин.

"За последние сутки в целом уничтожено три артиллерийские установки БМ-21 "Град", один бронетранспортер, одна боевая разведывательная машина, один камаз и около сотни боевиков", - добавил Матюхин.

Читайте такжеБатальон "Крым" заявляет о больших потерях при прорыве окружения под ИловайскомПо его словам, позиции сил АТО были обстреляны близ населенных пунктов Лутугино, Андреевка, Березовый, Малая Ивановка, Фащовка.

"Четыре раза артиллерией обстреляли аэропорт Луганска", - добавил Матюхин.

Он также отметил, что продолжаются обстрелы сил АТО со стороны России, в частности, обстрел велся неподалеку Макарово.