"Слава тем, кто встал на защиту страны" - Яценюк поздравил горняков с Днем шахтера

Об этом говорится в поздравлении премьер-министра Украины Арсения Яценюка к Дню шахтера, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

Профессиональный праздник шахтеров - это «день доблести, мужества и памяти. В этом году - это еще и день боев и тяжелой борьбы за ваше будущее, за завтрашний день угольного края, за всю Украину. Мы обязательно выбьем террористов с нашей земли и вернемся к мирному труду. Правительство сделает все от него зависящее, чтобы крепла энергетическая независимость нашей страны, чтобы гораздо более продуктивным, высокотехнологичным и безопасным стал труд шахтера. Слава тем горнякам, кто встал на защиту нашей страны. Светлая память тем, кто погиб в бою за украинский Донбасс. Вспомним в этот день тех, кто не поднялся из забоя живым. Верю, что в домах украинских шахтеров поселятся мир, благополучие и семейный уют. И пусть лишь от счастья плачут ваши родные», - отметил Яценюк.

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