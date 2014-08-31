Баррозу: Мы не верим в военное решение этого кризиса

„Зачем продолжать вооруженный конфликт, давайте скажем правильно слово - войну - потому что то, что происходит на восточной части Украины - это война, когда мы можем предотвратить страдания? Не только украинских людей в том регионе, но мы можем и предотвратить драматическое ухудшение отношений между Россией и ЕС”, - сказал президент ЕК в воскресенье в Брюсселе на пресс-конференции по завершении саммита ЕС.

Баррозу назвал „очень важным измерением чрезвычайно драматических последствий этого кризиса” отношения между Европейским Союзом и Россией. „Если не будет никаких изменений в поведении российского руководства, если мы, действительно, не сможем прийти к политическому процессу, я боюсь, что дальнейшая эскалация сделает невозможным восстановить такого рода отношения, которые в интересах как ЕС, так и России”, - считает президент ЕК.

Читайте такжеБаррозу обещает быстро определиться с новыми санкциями против РоссииОн подчеркнул, что существующая реальность такова, что принятые меры и контрмеры „провоцируют очевидное ухудшение отношений между Россией и ЕС”. „Я не могу поверить, что российское руководство рассматривает это как позитив. Если они думают стратегически, они согласятся, что очень важно. Европа также не имеет никакого интереса в этой конфронтации с Россией. И мы об этом четко говорили с самого начала. Конечно, в то же время, мы должны заявить, что это право украинского народа решать свое будущее. Украина хочет иметь с нами Соглашение об ассоциации, и она имеет на это право”, - убежден Баррозу.

При этом президент Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС не видит Соглашение об ассоциации „как нечто, направленное против России”.

„Я думаю, что российское руководство должно думать о последствиях, которые этот кризис имеет для отношений ЕС и России, и, как я сказал, может случиться так, что из-за дальнейшей эскалации, мы придем к точке невозврата. И это - не хорошо для России, это не то, чего хочет Европа. Еще не поздно для политического решения. Мы не верим в военное решение этого кризиса”, - сказал он.