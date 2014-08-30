Лидеры Евросоюза предложат ЕК "следующий уровень" санкций против России - вице-канцлер ФРГ

Лидеры Евросоюза обратятся к Еврокомиссии с предложением подготовить "следующий уровень" санкций против России, сообщил вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль, передает РИА Новости.

В субботу в Брюсселе пройдет внеочередной саммит Евросоюза. Как ожидается, на нем обсудят ключевые посты в ЕС и ситуацию на Украине.

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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов. Москва неоднократно заявляла, что разговаривать с Россией языком санкций неуместно и контрпродуктивно.

Как сообщал УНИАН, 31 июля официальный журнал Европейского Союза обнародовал решение ЕС ввести в отношении России из-за ее дестабилизирующей роли на востоке Украины экономические санкции.