Порошенко прибыл в Брюссель с однодневным рабочим визитом
10:59, 30 августа 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Брюссель с однодневным рабочим визитом.
Порошенко прибыл в Брюссель с однодневным рабочим визитом/ Фото УНИАН
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, ожидается, что Порошенко встретится с президентом Совета Европейского Союза Германом Ван Ромпеем и президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.Читайте такжеЕС может сегодня принять новые санкции против России
Кроме того, глава Украинского государства примет участие в саммите Европейской народной партии, а также выступит перед главами государств и правительств стран ЕС в рамках саммита Евросоюза.
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