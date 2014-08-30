Порошенко прибыл в Брюссель с однодневным рабочим визитом

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, ожидается, что Порошенко встретится с президентом Совета Европейского Союза Германом Ван Ромпеем и президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.Читайте такжеЕС может сегодня принять новые санкции против России

Кроме того, глава Украинского государства примет участие в саммите Европейской народной партии, а также выступит перед главами государств и правительств стран ЕС в рамках саммита Евросоюза.