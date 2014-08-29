На Донетчине поймали подельников Гиркина, которые прикидывались "независимыми журналистами"
23:28, 29 августа 2014Политика
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Сотрудники СБУ на одном из блокпостов сил АТО на Донетчине задержали двух вооруженных помощников главаря террористов Гиркина, которые по поручению российских спецслужб делали псевдо-репортажи о ситуации на Донбассе.
REUTERS
По данным СБУ, граждане РФ Шаповалов А.С. и Мохова А.В. во время проверки документов, считая, что попали к "своим", представились помощниками Стрелкова.
Кроме того, украинские спецслужбы установили, что псевдожурналисты нелегально прибыли из аннексированного Крыма в Донецк для усиления "политуправления ДНР".
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Под видом независимых журналистов они должны были снимать разрушения и обстрелы, возлагая вину на украинскую армию.
Задержанные были вооружены автоматами.
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