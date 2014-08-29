На Донетчине поймали подельников Гиркина, которые прикидывались "независимыми журналистами"

По данным СБУ, граждане РФ Шаповалов А.С. и Мохова А.В. во время проверки документов, считая, что попали к "своим", представились помощниками Стрелкова.

Кроме того, украинские спецслужбы установили, что псевдожурналисты нелегально прибыли из аннексированного Крыма в Донецк для усиления "политуправления ДНР".

Читайте такжеВ Константиновке задержали охранника боевика Гіркіна-Стрелкова

Под видом независимых журналистов они должны были снимать разрушения и обстрелы, возлагая вину на украинскую армию.

Задержанные были вооружены автоматами.