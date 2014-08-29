Премьер Нидерландов инициирует новые санкции против России

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По его мнению, принятые ранее меры не работают. Он добавил, что дополнительные санкции не должны исключаться, передают РИА Новости.

Читайте такжеЭльмар Брок инициирует ужесточение санкций против России

28 августа канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что главы государств-членов Европейского союза на саммите 30 августа обсудят ситуацию в Украине и возможность расширения санкций против России.

США и Канада также готовят новые санкции против России из-за ее действий в Украине.