Путин: вопрос признания миром аннексированного Крыма частью России будет решаться "долго и нудно"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на форуме «Селигер-2014», комментируя слова студента Таврического университета о том, что жители полуострова испытывают массу неудобств и трудностей в быту и в сфере бизнесу.Читайте такжеНа горе Ай-Петри в оккупированном Крыму установили флаг Украины

«Проблема, связанная с признанием, думаю, это будет решаться долго и нудно. Для меня это странно», - сказал Путин.

Он отметил, что при признании Косово была политическая воля и желание, хотя там независимость была объявлена в парламенте без референдума.

При этом Путин заявил, что если выбирать между тем, что происходит на Донбассе и тем, как люди живут в Крыму, то «любой здравомыслящий человек» выбрал бы второе.

Путин признал, что в результате аннексии появился ряд бытовых, технических, экономических, финансовых проблем, и задача властей РФ их минимизировать.

По его словам, жители Крыма получили социальные гарантии как граждане РФ, и в перспективе полуостров станет не дотационным регионом, который будет генерировать доходы для себя и федерального бюджета.Читайте такжеМеркель о возвращении Крыма Украине: нужно много терпения и усилий

Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 года вооруженные люди без знаков отличия блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

В то же время один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев, выступая 31 марта на неформальном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, назвал референдум в Крыму «циничным», «так называемым» и «абсурдным». Джемилев добавил, что, по его данным, в референдуме участвовали не 82% жителей Крыма, как сообщают российские власти, а всего 32,4%.

Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

7 июня во время инаугурации президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым есть и будет украинским. «Россия оккупировала Крым, который есть, был и будет украинским», - подчеркнул он.