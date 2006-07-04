Роберто Карлос покидает сборную Бразилии

Бразильский защитник Роберто Карлос, выступавший за свою сборную на чемпионате мира в Германии, объявил об окончании карьеры в национальной команде. Бразилия проиграла Франции в 1/4 финала (0:1), причем главным виновником решающего гола многие назвали именно Роберто Карлоса - французский форвард Тьерри Анри забивал из его зоны (левый фланг обороны).

Роберто Карлос . В 1998 году во Франции бразильцы дошли до финала, но уступили хозяевам (0:3), а защитника на протяжении всего турнира критиковали за ошибки в обороне. Когда Зинедин Зидан забивал один из двух своих голов в решающем матче, мяч проскочил между ног у Роберто Карлоса, защищавшего угол ворот при подаче углового.

В 2002 году в Японии и Корее он вместе со своей сборной стал чемпионом мира и был одним из лидеров команды. Матч 1/4 финала ЧМ-2006 стал для Роберто Карлоса 125-м (и последним) за бразильскую сборную. Помимо ЧМ-2002 с ней он дважды выигрывал Кубок Америки (1997 и 1999), а также Кубок конфедераций (1997).

На клубном уровне защитник приобрел известность, выступая за "Палмейрас", а в 1996 году перебрался в миланский "Интер". В Италии Роберто Карлос отыграл один сезон, после чего заключил контракт с мадридским "Реалом". С этой командой он выиграл все возможные клубные трофеи, став, в частности, трехкратным победителем Лиги чемпионов (1998, 2000 и 2002).

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