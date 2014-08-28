Великобритания угрожает России новыми санкциями

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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Россия должна остановить перемещение бронетехники через ее границу в Украину и стать на путь политического урегулирования конфликта. В противном случае она поплатиться новыми санкциями, сказал премьер-министр Великобритании.

"Недостаточно приехать на переговоры в Минск, когда российские танки продолжают пересекать границу Украины. Это должно немедленно прекратиться", - подчеркнул британский премьер.

"Мы призываем Россию пойти другим путем и найти политическое решение кризиса. Если Россия не сделает этого, она может не сомневаться, что последствия будут еще более серьезные", - подчеркнул он.