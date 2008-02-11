Милиция разблокировала здание Ужгородского горсовета

Сотрудники Министерства внутренних дел разблокировали здание Ужгородского городского совета.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь горсовета Олег ПОДЕБРИЙ, "сегодня милиция освободила здание горсовета, и сотрудники мэрии в 7:50 утра вошли в здание".

Он также сообщил, что в горсовете созданы комиссии, которые должны провести инвентаризацию имущества и документов во всех кабинетах, однако, “пока остаются опечатанными прокуратурой кабинеты протокольного отдела, управления земельных ресурсов и архива".

Прокуратура Закарпатской области объяснила блокирование здания горсовета необходимостью изъятия документов по уголовному делу, которое касается земельного вопроса и было возбуждено в 2007 году.

Сегодня же ужгородские городские власти обратились с заявлением в Генпрокуратуру “в связи с незаконным захватом помещений и здания Ужгородского городского совета (г. Ужгород, пл. Почтовая, 3), а также проведением обыска/выемки, совершенного сотрудниками прокуратуры города Ужгорода и областной прокуратуры Закарпатской области вместе с сотрудниками МВД Украины, которое мало место с 06 по 11 февраля в 2008 г.”.

В заявлении мэр Ужгорода Сергей РАТУШНЯК и депутаты Ужгородского городского совета требуют “дать правовую оценку действиям сотрудников прокуратуры города Ужгорода, областной прокуратуры Закарпатской области и сотрудниками МВД Украины”, а также “привлечь к ответственности виновных в захвате здания, которое обеспечивает деятельность Ужгородского городского совета”.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля работники спецподразделений МВД и МЧС окружили здание Ужгородской мэрии и перекрыли центральную площадь - Почтовую, поскольку им сообщили о заминировании зданиях городского совета.

В тот же день работники милиции, МЧС и СБУ покинули Почтовую площадь, но так и не разблокировали само помещение горсовета и не предоставили официальную информацию о том, была ли найдена взрывчатка.

8 февраля собрание депутатов Ужгородского горсовета приняли обращение к Совету Европы, ОБСЕ, Генеральной прокуратуре Украины, МВД Украины, Верховной Раде, Кабинету Министров и другим властным структурам, в котором назвали события вокруг помещения горсовета 6-7 февраля “вооруженным захватом городской ратуши правоохранительными органами”.

Работники горсовета с 6 по 8 февраля находились в отпуске в связи с объявленным карантином и проведением дезинфекции и дератизации в помещении городского совета.