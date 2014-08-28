В Дружковке СБУ задержала боевика "ДНР", который охотился на проукраинских граждан

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что в мае указанное лицо вступило в бандформирование террористической организации "ДНР". Под руководством гражданина РФ по прозвищу "Васильевич" он вместе со своими сообщниками создал так называемую "мобильно-поисковую группу" и выслеживал мирных граждан, которые поддерживали украинскую власть.

«Вооруженные автоматами и пистолетами, боевики захватывали украинских граждан и бросали их в застенки так называемого "НКВД" террористов. По свидетельству жителей Дружковки, "В" и его банда терроризировали местное население, занимались грабежами и мародерством»,- говорится в сообщении.

Читайте такжеМВД расследует избиение в Донецке женщины с украинским флагомПосле освобождения Дружковки от террористов в июле указанный гражданин был оставлен его кураторами в городе для выполнения поручений и диверсионной деятельности против украинских военнослужащих.

27 августа террориста разоблачили и задержали сотрудники контрразведки СБУ. Во время задержания вооруженный боевик оказал сопротивление, отметили в пресс-центре.

Осуществляются оперативно-следственные мероприятия.