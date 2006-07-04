Тимошенко: власть готова отдать оппозиции контролирующие функции

Коалиция предлагает оппозиции создать специальные контролирующие комитеты, которые приравнивались бы по статусу к временным следственным комиссиям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня у оппозиции есть уникальный шанс, поскольку власть готова отдать ей все возможные контролирующие функции. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что БЮТ подошел к этому вопросу очень скрупулезно, поскольку не знает, когда сам может оказаться в оппозиции. «Работали, как для себя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что не воспользоваться такой возможностью, когда все согласны дать оппозиции самые широкие права по контролю, невозможно. «Если мы этого не сделаем, мы просто лишим государство колоссально важного влияния на прозрачность власти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заметила, что оппозиции предлагают не просто отдать часть комитетов, а «создать полный спектр контролирующих комитетов для оппозиции, которые будут наделены правами значительно выше, чем комитеты, которые будут выполнять контролирующие функции. При этом она отметила, что статус их будет не ниже, чем следственных комиссий. «Мы идем к такому уровню, и поэтому, если есть желание у оппозиции работать, то вообще никаких проблем, если есть желание… роспуска парламента, тогда можно не соглашаться с тем, что буквально на блюде подносят все права оппозиции – мы о таком, когда были оппозицией, даже не мечтали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Говоря о том, когда может быть разблокирована работа парламента, Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что коалиция прилагает все усилия, чтобы это произошло не силовым путем, а путем переговоров. «Мы, по моему мнению, сделали определенные шаги к пониманию, но они (переговоры – УНИАН) еще не завершены», - сказала лидер БЮТ. Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что на 20 часов запланирована встреча у Президента, и если удастся выйти на согласование всех позиций, то завтра возможно парламент будет разблокирован.