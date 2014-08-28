Польша ликвидировала консульство в Севастополе

Об этом говорится в обнародованном сообщении на сайте польского министерства. "Министр иностранных дел решил ликвидировать польское консульство в Севастополе. Приостановка его деятельности, которая длилась с весны, могла иметь лишь временный характер. Чаще всего приостановка вызвана временными трудностями. Однако очевидно, что консульство не сможет выполнять свою миссию в рамках украинского права длительное время", - сказал пресс-секретарь ведомства Марчин Войчеховский.

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Как сообщал УНИАН, Польша прекратила деятельность консульства в Севастополе после того, как Россия в марте оккупировала Крым. Функции этого представительства переняло консульство в Одессе.