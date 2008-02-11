Тимошенко: коалиция завтра сделает все, несмотря на блокирование

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что фракции коалиции завтра намерены провести заседание Верховной Рады, даже в случае блокирования представителями оппозиции трибуны парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе встречи с руководителями дипломатических миссий от стран Евросоюза, аккредитованных в Украине.

«Мы дважды созывали совет коалиции, и мы решили, что на завтрашний день мы будем делать все для того, чтобы, не смотря на блокирование, в парламенте прошли результативные голосования», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что депутаты коалиционных фракций намерены проголосовать по 12 первоочередным законопроектам, внесенным Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, одобрить деятельности правительства, а также принять решения по кадровым назначениям правительства.

По ее словам, все предлагаемые в повестку дня вопросы прошли соответствующие процедуры в парламентских комитетах и подготовлены к рассмотрению в парламенте.