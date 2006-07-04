Эксперты допускают распад коалиции, если Порошенко не будет спикером

Эксперты прогнозируют углубление политического кризиса и допускают распад “помаранчевой коалиции” в случае неизбрания представителя блока “Наша Украина” Петра ПОРОШЕНКО спикером парламента.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

так, отвечая на вопрос: “Если кандидатура Петра ПОРОШЕНКО на должность спикера не наберет 226 голосов, кто может стать следующей кандидатурой на эту должность?” директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ отметил: “Я думаю, что это будет определяться уже в условиях другой коалиции. Провал кандидатуры ПОРОШЕНКО будет кризисом, преодолеть который в рамках действующего «помаранчевого» большинства, я думаю, будет невозможно. И это будет означать очередной перерыв, после чего возобновятся переговоры между «Нашей Украиной» и Партией регионов и там будут рассматриваться совсем другие варианты. Не думаю, что ПОРОШЕНКО займет должность спикера в такой коалиции, но у него расширится круг выбора собственных позиций”.

В свою очередь председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ отметил, что в среде фракции Соцпартии неприятие ПОРОШЕНКО довольно сильное. По его мнению, СПУ надеется, что, в случае провала ПОРОШЕНКО, политики склонятся к кандидатуре Александра МОРОЗА, как фигуре способной консолидировать парламент. О.ДОНИЙ считает, что “игра против ПОРОШЕНКО может стать не игрой против конкретной персоны, а гвоздем в крышку гроба «помаранчевой» коалиции. Ведь, если коалиция проголосует неконсолидировано, и ПОРОШЕНКО не наберет 226 голосов, то очень сомнительно, что в дальнейшем коалиция консолидировано отдаст 226 голосов Юлии ТИМОШЕНКО при ее утверждении на должность премьера».

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что при таком развитии событий “не исключено, что коалицианты вернутся к кандидатуре ЕХАНУРОВА – это будет вполне логично со стороны «Нашей Украины». Также может быть выдвинута кандидатура Александра МОРОЗА и будет сохранять свою кандидатуру Анатолий КИНАХ. “Из этих трех кандидатур и будут коалицианты избирать спикера”, – сказал А.ЕРМОЛАЕВ. При этом он считает, "что, скорее всего, будут консультации и с оппозицией относительно нового формата руководства Верховной Рады, и, я не исключаю, что «Регионы» будут настаивать на кандидатуре Виктора ЯНУКОВИЧА. Если сегодня переговоры провалятся, то Партия регионов еще будет показывать зубы”.

Директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО сказал, что в "таком случае будут выдвигаться кандидатуры даже вне пакета, вне большинства”. По его мнению, “могут выдвигаться кандидатуры от Партии регионов и от других фракций и нас будет ожидать довольно длительная спикериада – такая, которую мы имели в начале работы двух предыдущих парламентов”.