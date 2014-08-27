Савченко в российском суде: У нас уже нет Януковича, у вас скоро не будет Путина

Украинская летчица Надежда Савченко, которую похитили и удерживают в Воронеже (Россия), в зале суда выразила надежду, что режим Путина в России скоро закончится.

"У вас нет справедливости, у вас нет закона. Ваша власть - это просто... Слава Богу, у нас уже нет Януковича. Буду верить, что у вас скоро не будет Путина", - заявила Савченко.

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Напомним, Надежда Савченко заявила в суде, что находится в РФ с 24 июня, а не с 30-го, как это указано в материалах следствия.

Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые нелегально прибыли на территорию Украины в составе группы боевиков, и освещали их нападения на украинских военных.