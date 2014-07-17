Савченко поделилась подробностями ее похищения в письме к российскому омбудсмену

По всей видимости, украинке об этом было неизвестно. Письмо было написано еще 4 июля. Об этом сообщает ТСН.

Как сообщила летчица, террористы захватили ее в плен в Луганске 17 июня, а в ночь на 24 июня "незаконно перевезли на территорию РФ и передали представителям российских спецслужб".

"Перевозили меня шестью разными машинами с мешком на голове", - сообщила летчица.

Сначала ее разместили в отеле "Евро" в Воронеже, где удерживали до 30 июня под охраной. Охранники были вооружены и носили маски.

"За эту неделю меня неоднократно допрашивали в том числе и на полиграфе "детекторе лжи". Мне запрещалось выходить из отеля, открывать окна, связываться с родными", - отметила Савченко.

Следователь, майор Меньшин Д.С., который допрашивал украинку, заявил ей, что она "в гостях", а допрашивают как свидетеля в деле против Авакова и Коломойского по поводу убийства российских журналистов".

"Не смотря на то, что я неоднократно объясняла, что не видела гибели российских журналистов и никакого отношения к Авакову и Коломойскому не имею, меня продолжали удерживать", - пишет Савченко.

По словам летчицы, майор Меньшин вместе с подразделением полиции Новоусманского района Воронежской области РФ якобы случайно задержали ее в отеле как подозреваемую, скрыв тот факт, что ее удерживали там уже неделю.

После этого судья Новоусманского районного суда Сорокин постановил удерживать Савченко под стражей.

"Адвоката мне предоставили только на суд, до этого меня допрашивали без адвокатов", - добавила летчица.

Читайте такжеУкраинских и польских депутатов не пустили к Надежде Савченко в СИЗОКроме этого, на момент проведения суда ни сотрудники украинского посольства, ни родственники Савченко не знали о ее местонахождении, поскольку сообщение об этом было направлено следователем во вторник 1 июля, а суд был 2 июля.

Читайте такжеСегодня должна состояться встреча Надежды Савченко с адвокатомСправка УНИАН. Военный летчик Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России.

Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных. Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в России «без документов под видом беженки».

Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе, и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко. Суд Новоусманського района арестовал Савченко до 9 сентября.