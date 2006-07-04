Регионы проведут заседание перед встречей с Ющенко

Фракция Партии регионов перед встречей с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО проведет свое заседание, где будет обсуждать наработанный на Согласительном совете фракций документ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после завершения Согласительного совета лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

«После того, как мы его рассмотрим, мы получим ответы на все вопросы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что после заседания фракции состоится встреча у Президента Украины Партии регионов и членов коалиции (встреча запланирована на 20.00 – УНИАН).

На вопрос, будет ли завтра разблокирована работа парламента, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «На этот вопрос мы получим ответ позже».